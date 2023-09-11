Продажи в РФ обновленного Chery Tiggo 8 Pro e+ начнутся до конца 2023 года

Обновленный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ появится в России до конца текущего года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда.

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Отмечается что обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ выйдет на отечественный рынок до наступления зимы. Скорее всего, это произойдет в октябре-ноябре 2023 года. Автомобиль обновится по тому же сценарию, что и полноприводный Tiggo 8 Pro Max. У машины появится новая решетка радиатора со светящимся логотипом бренда. Сзади появятся фонари с эффектным рисунком и Т-образный стоп-сигнал под спойлером. В салоне изменится передняя панель, большинство физических кнопок станут сенсорными.