Автомобилисты назвали самые ненадежные подержанные машины с бензиновыми двигателями. Очередное исследование провели журналисты британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. В опросе приняли участие 25 тысяч владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями. Респонденты рассказали о неисправностях, с которыми они столкнулись за последние два года. В результате эксперты составили список самых проблемных машин на вторичном рынке.

Открывает антирейтинг Opel Astra, 44 процента владельцев которого столкнулись с проблемами за последние два года. Самыми распространенными дефектами владельцы назвали неисправности с аккумулятором, электрикой, а также выхлопной системой, коробкой передач и подвеской. Далее в списке идет Mercedes-Benz C-Class. У 46 процентов хозяев машин возникали проблемы с эксплуатацией седана. В частности, автомобилисты пожаловались на неисправности с выхлопной системой и электрикой.

Whatcar

Whatcar

Whatcar

Whatcar

Whatcar

Еще одной ненадежной моделью эксперты признали Nissan Qashqai. У японского кроссовера чаще всего возникали проблемы с двигателем, кондиционером, а также аккумулятором и электрикой. Кроме того, водители оказались недовольны Skoda Octavia. Владельцы чешского лифтбека массово пожаловались на дефекты в двигателе, аккумуляторе, а также подвеске и электрике.

Последней моделью в списке проблемных бензиновых машин стал хэтчбек MINI, который выпускали с 2007 по 2014 годы. Почти у половины владельцев автомобилей за последние два года происходили сбои в электрике, а также возникали проблемы с двигателем.