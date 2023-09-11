Названа дата дебюта обновленного пикапа Jeep Gladiator

Американский автопроизводитель Jeep планирует представить 13 сентября на автосалоне в Детройте обновленный пикап Gladiator. Об этом сообщает motor1.com.

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По данным портала, автомобиль получит решетку радиатора черного цвета, видоизмененные поворотники, обновленные бамперы и фонари. Не исключено, что появятся новые легкосплавные диски размером от 17 до 20 дюймов. В салоне установят иную переднюю панель.