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Jeep представит обновленный пикап Gladiator 13 сентября

Американский автопроизводитель Jeep планирует представить 13 сентября на автосалоне в Детройте обновленный пикап Gladiator. Об этом сообщает motor1.com.

Названа дата дебюта обновленного пикапа Jeep Gladiator
© Jeep

По данным портала, автомобиль получит решетку радиатора черного цвета, видоизмененные поворотники, обновленные бамперы и фонари. Не исключено, что появятся новые легкосплавные диски размером от 17 до 20 дюймов. В салоне установят иную переднюю панель.

О технических изменениях, а также о двигателях, которыми будет оснащаться обновленный Jeep Gladiator, не сообщается. Известно только, что модель лишится дизельного силового агрегата. На европейском рынке модель предлагаться не будет.

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