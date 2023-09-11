Названа дата дебюта обновленного пикапа Jeep Gladiator

Jeep представит обновленный пикап Gladiator 13 сентября
Американский автопроизводитель Jeep планирует представить 13 сентября на автосалоне в Детройте обновленный пикап Gladiator. Об этом сообщает motor1.com.
По данным портала, автомобиль получит решетку радиатора черного цвета, видоизмененные поворотники, обновленные бамперы и фонари. Не исключено, что появятся новые легкосплавные диски размером от 17 до 20 дюймов. В салоне установят иную переднюю панель.
О технических изменениях, а также о двигателях, которыми будет оснащаться обновленный Jeep Gladiator, не сообщается. Известно только, что модель лишится дизельного силового агрегата. На европейском рынке модель предлагаться не будет.
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