В Госдуму внесен законопроект о снижении цен на российские машины

В Госдуме предложили способ снизить цены на российские машины. В базе нижней палаты опубликован законопроект, ограничивающий закупку и аренду автомобилей для государственных и муниципальных нужд: а именно, машин компаний с долей иностранного капитала более 50 процентов. Такой шаг переориентирует государство на локализованные автомобили. Это повысит их продажи и позволит производителям снизить цены, говорится в пояснительной записке.

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Законопроект от партии «Новые люди» подразумевает внесение поправок в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отмечается, что власти будут иметь право поднимать минимальные показатели локализации автомобилей каждый год. Таким образом, в госзакупках будут чаще встречаться машины местных производителей.

Проект направлен на снижение стоимости отечественных машин. Несмотря на уход большинства иностранных брендов, чиновники продолжают покупать иномарки. Ограничения же подтолкнут рынок российских автомобилей, что в итоге приведет к снижению цен, поясняют авторы.