Названа сумма расходов на модернизацию трассы от Петербурга до Владивостока

Порядка 500 млрд рублей потребуется до 2030 года на расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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«До 2030 года трасса Россия суммарно потребует порядка 500 млрд рублей на дополнительное ее расширение и увеличение пропускной способности», — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока существует, но она требует модернизации. На первом этапе планируется построить обходы городов, так как транзитный транспорт, заезжая в мегаполисы, создает проблемы местным жителям.