Chery готовит к запуску в России два гибридных автомобиля

В России появятся два гибридных автомобиля Chery. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на представителя российского офиса Chery, в настоящее время сертификацию проходят две модели — гибриды Tiggo 7 Pro e+ и Arrizo 8 e+. Их появление на нашем рынке было официально подтверждено еще весной, теперь же уточнены сроки: запуск Tiggo 7 Pro e+ состоится до Нового года, а Arrizo 8 e+ поступит в продажу чуть позже, в начале 2024-го.

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Гибридная версия «семерки про» дебютировала в Китае в конце августа прошлого года. Кроссовер получил 1,5-литровую бензиновую «турбочетверку», развивающую 156 лошадиных сил, которая работает совместно с 170-сильным тяговым электродвигателем и мотором-генератором. В электрическом режиме Tiggo 7 Pro e+ проезжает до 100 километров, а общий запас хода достигает 1300 километров.

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Аналогичные показали и у бензоэлектрического седана, который дебютировал весной этого года на автосалоне в Шанхае под именем Arrizo 8 C-DM (в России модель будет продаваться с приставкой e+). У него та же установка на базе 1,5-литрового двигателя ACTECO пятого поколения, работающего по циклу Миллера. Для седана заявлен расход топлива на уровне четырех литров на 100 километров.