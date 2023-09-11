Geely обновила седан Geometry G6

Компания Geely начала продажи в Китае обновленного электрического седана Geometry G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 119 800 юаней (1,5 млн рублей).

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Автомобиль стал немного больше в размерах у него появилась подсветка логотипа на решетке радиатора. В салоне установлена 10,2-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с операционной системой HarmonyOS от Huawei.