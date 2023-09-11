Cadillac предлагает за 1200 долларов ускорить электрокроссовер Lyriq

Cadillac сделает электрокроссовер Lyriq быстрее. Со следующим обновлением прошивки владельцам машины станет доступен пакет Velocity, который повысит производительность двухмоторной силовой установки полноприводного Lyriq. Мощность останется прежней, а вот крутящий момент увеличится, что сократит время разгона с места до первой «сотни» на 0,3 секунды. Стоимость улучшения — 1200 долларов, или 116 тысяч рублей по нынешнему курсу.

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Суммарная отдача двух электродвигателей Cadillac Lyriq AWD составляет 510 лошадиных сил. Пакет Velocity повысит крутящий момент с 610 до 710 Нм. В результате кроссовер станет быстрее: с места до 100 километров в час он будет разгоняться на за 4,7 секунды, а за 4,4.

Ускорить Lyriq владельцы смогут без посещения сервиса. Обновление будет установлено автоматически «по воздуху» после оплаты.

Первый электрокар премиум-марки General Motors дебютировал в 2021 году. Сейчас стоимость Lyriq, в котором ставка сделана на роскошь, в США стартует с 58 590 долларов (5,6 миллиона рублей), включая цену доставки. За эти деньги предлагается одномоторный вариант электрокроссовера с 345-сильным агрегатом (441 Нм), который разгоняется до первой «сотни» за 5,7 секунды.