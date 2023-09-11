Россия обзаведется полигоном для тестирования беспилотников

Для скорейшего продвижения беспилотных машин на дороги России в Елабужском районе Татарстана при поддержке Минтранспорта РФ приступили к созданию полигона для тестирования систем автопилота. Объект возводится на территории ОЭЗ «Алабуга».

Результаты тестирования беспилотных машин на полигоне заложат основу стандартам, необходимым для внедрения таких машин в РФ.

Напомним, Татарстан является пилотной зоной, в которой разрешается использовать беспилотный транспорт с оператором, находящимся на удалении. Сейчас по Иннополису курсируют 11 авто, управляемых всего одним оператором.

«На сегодняшний день во всем мире протоколы совмещаются, и, соответственно, летающие и наземные беспилотные средства находятся в одной среде. Мы будем рассматривать данный вопрос», – заметил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.