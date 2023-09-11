Новые электрические Mini будут собирать в Великобритании

BMW Group объявила сегодня о том, что инвестирует более 600 млн фунтов стерлингов в расширение производства Mini в Великобритании: в 2026 году головной завод в Оксфорде освоит сборку электрических хэтчбеков Mini Cooper нового поколения и родственного кроссовера Aceman.

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В начале сентября британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, представила новые поколения хэтчбека Cooper и кроссовера Countryman. Все версии нового Countryman будут производиться на заводе BMW в немецком Лейпциге вместе с соплатформенным BMW X1. С новым Mini Cooper ситуация оказалась намного сложнее.

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Начнём с того, что имя Cooper теперь относится ко всем хэтчбекам, а не к отдельным модификациям, как это было раньше, при этом «углеводородные» и электрические хэтчбеки имеют разные платформы. Версии с ДВС — это, по сути, старая платформа UKL1 в новом кузове, такие машины будут по-прежнему собираться в британском Оксфорде. Электрические Mini нового поколения разработаны на новой платформе в рамках основанного в 2019 году в Китае совместного предприятия BMW Group и Great Wall Motor (GWM) — оно называется Spotlight Automotive, его завод находится в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу, именно здесь новые электрические Mini пропишутся в первую очередь, чтобы выйти на мировой рынок в 2024 году.

Сегодня выяснилось, что завод в Чжанцзягане будет единственным местом сборки новых электрических Mini только до 2026 года включительно, затем их производство наладят на домашнем заводе в Оксфорде вместе с младшим кроссовером Aceman, премьера которого намечена на апрель этого года. Завод в Чжанцзягане продолжит собирать Mini и после 2026 года, но предназначены они будут в основном для китайского рынка, тогда как завод в Оксфорде станет выпускать все версии хэтчбеков Mini для всех остальных рынков, кабриолет тоже пропишется здесь (кабриолеты уходящего поколения собирает на контрактной основе нидерландский завод VDL Nedcar).

Таким образом, BMW Group хочет максимально консолидировать производство основного семейства Mini в Оксфорде, для чего мощность завода, который, к слову, в этом году отметил 110-летний юбилей, нужно увеличить до 200 000 машин в год, установить линию монтажа батарей, провести преобразования в области логистики. Кроме того, планируется модернизировать кузнечный цех на заводе в Суиндоне (он производит различные комплектующие) для изготовления кузовов новых Mini — на это пойдёт часть нового транша инвестиций в размере более 600 млн фунтов стерлингов. Всего объём инвестиций немецкой компании в британские заводы Mini с начала 2000-х должен превысить 3 млрд фунтов стерлингов, но пока не решена судьба моторного завода в Хэмс-Холле, ведь в 2030 году марка Mini планирует полностью переключиться на электромобили.