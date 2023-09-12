Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

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О причинах временного перекрытия движения по мосту в ночь на 12 сентября не сообщается.