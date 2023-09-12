Для Hyundai Creta готовят альтернативный рестайлинг

Кое-где у компактного паркетника будет более брутальный облик. Ожидается, что такая Крета дебютирует в конце этого – начале следующего года.

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В странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также на некоторых рынках Латинской Америки обновленный кросс Hyundai Creta второго поколения появился в 2021-2022 гг. А вот в Индии, например, посвежевшая пятидверка только готовится к премьере, причем там у Креты будет свой дизайн: замаскированный паркетник уже ловили во время тестов на местных дорогах. И вот свежая порция шпионских фото модели с альтернативным рестайлингом: эти кадры были сделаны в Корее, их выложили на онлайн-площадке Naver в сообществе MotorsJason. Впрочем, на родине Хёндэ кроссовер не продают, там его лишь обкатывают. Ну и отметим, что у застуканной машины руль вроде бы слева, а это значит, что такая Крета появится и в других регионах – например, в Бразилии тоже до сих пор выпускают дореформенный «второй» SUV.

cafe.naver.com/motorsjason

cafe.naver.com/motorsjason

cafe.naver.com/motorsjason

Если уже представленная модернизированная Creta получила внешность в стиле актуального Hyundai Tucson, то у грядущего паркетника будет более угловатый облик – ближе к свежим Hyundai Exter и Santa Fe. Так, в расположенных сверху ходовых огнях установят крупные «пиксельные» секции, а основные блоки фар и задние фонари сделают прямоугольными. На предыдущих снимках видно, что «другой» Крете также достанется еще более внушительная радиаторная решетка – как у Palisade.

В салон папарацци пока не заглянули. У нынешней «мировой» Креты интерьер остался нетронутым, но индийскому (и, возможно, бразильскому) варианту вполне могут отрядить иную переднюю панель. Кроме того, индийцы надеются на расширенный список оборудования: в частности, у их модели отсутствуют системы автоторможения и слежения за разметкой.

Глобальная обновленная Hyundai Creta

Глобальная обновленная Hyundai Creta

Глобальная обновленная Hyundai Creta

Глобальная обновленная Hyundai Creta

В Индии Hyundai Creta еще прочат новый бензиновый двигатель, речь идет о 160-сильной турбочетверке 1.5 T-GDI (таким мотором оснащается и местный рестайлинговый Kia Seltos). При этом, как ожидается, кроссовер Хёндэ сохранит атмосферник 1.5 и турбодизель аналогичного объема. Полного привода у нынешней индийской Креты нет, модернизированный паркетник, скорее всего, тоже окажется исключительно переднеприводным.