В РФ возник дефицит дизельного топлива

В некоторых городах центрального региона России возник дефицит дизельного топлива. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что на данный момент дизельное топливо отсутствует на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. Его дефицит спровоцировал рост цен на бензин АИ-95 и АИ-92 на 10-15 рублей. Аналогичную ситуацию фиксируют в Крыму, Чувашии, Татарстане и Марий-Эл.

Кроме того, по данным Mash, в Туле на одной из заправок в связи с дефицитом продают топливо только юрлицам, а АИ-92 — разливают по талонам. В то же время в Чувашии стараются сдерживать цены (за последние три месяца они выросли всего на 3,3-3,4%), но только в сетевых точках.