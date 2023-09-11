Трековый гиперкар Bugatti будет безопаснее спортпрототипов для «Ле-Мана»

Гиперкар Bugatti Bolide окажется прочнее спортпрототипов LMDh. Его углепластиковый монокок прошел все краш-тесты FIA. Его углепластиковый монокок прошел все краш-тесты FIA. Причем серьезные нагрузки здесь выдерживают даже крошечные структурные элементы вроде кронштейнов внешних секций подголовников, как у машин класса GT3. Двухдверка выйдет в количестве 40 штук. Цена — от четырех миллионов евро.

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Гиперкар Bugatti Bolide будет выпущен в количестве 40 штук и во всех отношениях окажется бескомпромиссным. Например, его монокок соответствует самым строгим стандартам безопасности FIA, предъявляемым к машинам классов LMH и LMDh. Капсула выдерживает нагрузку 7,5 тонны на передние стойки крыши и 12 на задние. При этом композит не трескается, хотя правила такое допускают. Но даже это меркнет на фоне одной маленькой детали. Распечатанное из алюминия X-образное крепление внешней секции подголовника при весе всего 300 граммов выдерживают нагрузку более 700 кило.

Bugatti

Вообще, безопасность для Bugatti по-прежнему в приоритете, поэтому Bolide будет оснащен системой пожаротушения армейского образца и шеститочечными ремнями безопасности, удерживающими водителя и пассажира при боковых перегрузках в 2,5 g. Обязательными также станут система защиты головы и шеи (HANS) и электронные ассистенты, от трекшн-контроля до АБС. Учитывая, что весит гиперкар меньше полутора тонн, а его квад-турбо W16 8.0, сопряжённый с семиступенчатым «роботом», выдает 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, всё это не выглядит излишней перестраховкой.

Bugatti

Bugatti

Bugatti