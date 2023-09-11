АвтоВАЗ назвал две ключевые проблемы, которые мешают автопрому. Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак перечислил трудности, с которыми пришлось столкнуться всем автопроизводителям. Во-первых, заводам не хватает кадров: рабочих и инженеров. Во-вторых, наблюдается дефицит автовозов: готовый товар нужно доставлять дилерам, но и полуприцепов, и водителей не достаточно. Откровения топ-менеджера прозвучали на сессии Восточного экономического форума.

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Вице-президент АвтоВАЗа подчеркнул, что вышеперечисленные проблемы характерны для коллег по отрасли. Автомобильным заводам пришлось сформировать мобильные бригады, которые ездят по стране в поисках кадров. Между российскими предприятиями даже возникают трения из-за переманивания кадров друг у друга.

Похожая ситуация на рынке автовозов: полуприцепы, пригодные для перевозки автомобилей, заводы пытаются перекупить друг у друга. Сергей Громак назвал сложившуюся ситуацию «хорошим временем для транспортных компаний».

Многие автопроизводители вынуждены прибегнуть к труду заключённых. Три месяца назад глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что главным фактором, сдерживающим прогресс Волжского автозавода, является нехватка рабочих рук.