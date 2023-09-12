Россия намерена собирать автомобили в Эфиопии

Компании из РФ, которые занимаются производством автомобилей, рассматривают возможность сборки машин в Эфиопии. Об этом рассказал посол африканской страны в России Чам Угала Урят.

«КамАЗ и ВАЗ входят в число автопроизводителей, которые уже проявили интерес к строительству сборочных линий в Эфиопии. Однако пока нет ни одной компании, которая бы дошла до стадии реализация проекта», — пояснил Чам Угала Урят в интервью « Известиям ».

Эфиопия вошла в число шести стран, которые присоединятся к БРИКС в 2024 году. Решение о масштабном расширении экономического клуба было принято на прошедшем в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите. Правительство африканского государства уверено, что членство в БРИКС позволит развивать торговлю и обмениваться технологиями между странами-участниками. В РФ отмечали, что будут работать с БРИКС над созданием единой валюты.