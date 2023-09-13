Новый 2028 BMW X6 (G66): дата выпуска, технические характеристики и особенности

Четвертое поколение кроссовера-купе BMW X6 появится в 2028 году. Текущая модель останется дольше, чем было запланировано, но, уже в 2028 году появится X6 под кодовым названием G66. Как и готовящийся к выпуску в 2027 году BMW X5, будущий BMW X6 будет построен на платформе CLAR. Это означает, что новый BMW X6 выйдет с различными вариантами силовых агрегатов, включая двигатели внутреннего сгорания, гибридные двигатели и электромоторы.

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Одной из ключевых особенностей грядущего в 2028 году BMW X6, несомненно, станет появление электрического внедорожника BMW iX6, который будет основываться на архитектуре CLAR, а не на Neue Klasse. В BMW iX6 предполагает использовать двухмоторную систему, обеспечивающую значительную мощность. Согласно прогнозам, автомобиль будет демонстрировать больший запас хода - на 30% выше по сравнению с нынешними электромобилями BMW, что составляет 644 км. Кроме того, ожидается, что в электромобили на базе CLAR будут внедрены некоторые технологии Neue Klasse.

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BMW X6 G66 2028 года выйдет с различными вариантами силовых агрегатов, в которых органично сочетаются мощность и экологичность. Энтузиасты могут рассчитывать на возвращение легендарного 3,0-литрового шестицилиндрового двигателя B58 и нового 4,4-литрового двигателя V8 S68. По некоторым данным, двигатель V8 может быть недоступен в Европе, он должен стать ключевым компонентом американского модельного ряда. По данным источников, гибридный вариант BMW X6 с подключаемым двигателем выпускаться не будет, тем самым, повторяет стратегию предыдущего поколения.