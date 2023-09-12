«BMW дороже на 100%»: Как параллельный импорт изменил цены на автомобили

«За 2023 года китайские бренды подорожали от 20 до 30%, некоторые модели даже подешевели. Если говорим про среднюю стоимость, в нашем портфеле это 4 миллиона – стоимость нового автомобиля. Рост цен обусловлен тем, что набор машин поменялся, приходят по параллельному импорту в основном большие машины. Некоторые модели выросли в цене драматично, доходит и до 100%, но это все-таки нишевые автомобили, например, некоторые модели BMW. Эти машины у нас приходят из Казахстана и так далее», - отметил он.