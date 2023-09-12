В Минпромторге назвали дату начала продаж мотоцикла Aurus Merlon

Электромотоцикл Aurus Merlon может выйти на рынок в конце 2024 - начале 2025 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если говорить о более массовых объемах производства - рассчитываем в конце следующего - начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что в составе кортежа для официальных лиц мотоцикл появится уже в мае 2024 года.

Ранее директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженов сообщал, что поставки мотоциклов могут начаться в 2024 году как для госорганов, так и для частных лиц.