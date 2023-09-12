В Минпромторге назвали дату начала продаж мотоцикла Aurus Merlon

Мотоцикл Aurus Merlon может появиться в продаже в конце 2024 - в начале 2025 года
Электромотоцикл Aurus Merlon может выйти на рынок в конце 2024 - начале 2025 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о более массовых объемах производства - рассчитываем в конце следующего - начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", - сказал он.
Мантуров подчеркнул, что в составе кортежа для официальных лиц мотоцикл появится уже в мае 2024 года.
Ранее директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженов сообщал, что поставки мотоциклов могут начаться в 2024 году как для госорганов, так и для частных лиц.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.