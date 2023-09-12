Toyota открестилась от планов создать пикап на базе модели Corolla

По данным издания SPEEDME.RU, интерес к пикапам на несущей платформе, которая уже используется в ряде внедорожников, растет среди автопроизводителей. Недавно появились слухи о том, что Toyota работает над пикапом на базе платформы TNGA Corolla и Corolla Cross для меньшей модели, чем Hilux. Однако вице-президент Toyota Motor North America Дэвид Крист заявил, что такого плана нет.

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Он подтвердил, что компания следит за успехом Ford Maverick на рынке Северной Америки и за тем, сколько дилеры просят за такой продукт. Но Toyota не планирует выпускать пикап на базе TNGA в ближайшее время. Вместо этого компания сосредоточится на создании нового поколения Hilux.