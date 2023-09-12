В Россию привезли кроссовер Chery Explore 06

Если ранее один из частников объявил о старте предзаказов на Chery Explore 06, то теперь, как выяснила "Российская газета", в РФ привезли новый кроссовер за 4 095 000 рублей.

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Отличительными особенностями автомобиля стали массивный капот и огромная решетка радиатора с надписью Chery.

Силовая установка модели состоит из 1,6-литрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает ДВС в связке с семиступенчатым "роботом". У выставленного на продажу автомобиля полный привод.

Дорожный просвет Explore 06 составляет 200 мм. Габариты его кузова - 4538 х 1898 х 1680 мм при колёсной базе 2672 мм.

Внутри - приборный экран на 10,25 дюйма, тачскрин медиасистемы диагональю 13,2 дюйма, а среди опций есть проекционный дисплей. Предусмотрены панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и многое другое.