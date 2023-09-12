Литва готова конфисковывать автомобили россиян на границе

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну машины, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД балтийской республики Агне Билотайте.

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«Любой человек, пересекающий границу, будь то гражданин России или ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, не имеющий документов, подтверждающих, что он едет транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала Билотайте.

Отмечается, что исключения будут сделаны при наличии документов, подтверждающих, что владелец автомобиля едет транзитом в Калининград.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Финляндия не стала исполнять документ Евросоюза, которым рекомендуются запретить российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.

Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара рассказала, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности.