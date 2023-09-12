Пикап Toyota Tundra представлен с двумя новыми вариантами для бездорожья
Пикап Toyota Tundra теперь доступен в Северной Америке с двумя новыми вариантами для бездорожья. Цены на новейшую модель Tundra начинаются от 40 000 долларов США.
Первая новинка называется Nightshade и заменяет большинство элементов отделки салона черного цвета. В комплект входят соответствующая решетка радиатора и 20-дюймовые колеса.
Другая новинка — комплект подвески TRD, который увеличивает дорожный просвет на 76 мм (3 дюйма) по сравнению со стандартным. Раньше он был доступен исключительно в качестве опции послепродажного обслуживания, поэтому для установки его на новый автомобиль требовалось посещение дилерского центра.
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