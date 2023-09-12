Maserati представила спорткар MCXtrema

Директор по дизайну Maserati Клаус Буссе сказал, что команда дизайнеров суперкара MCXtrema от Maserati потратила на его проектирование всего восемь недель и процесс в основном происходил в виртуальной среде.

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Это может показаться торопливым производственным циклом, но загвоздка в том, что первые автомобили начнут поступать к своим владельцам только во второй половине 2024 года. По словам Буссе, они будут оснащены передовыми функциями и будут служить своего рода технологическими шоу-рум итальянского бренда.