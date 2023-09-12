В России выросло число визитов владельцев китайских машин в автосервисы

Владельцы китайских автомобилей стали значительно чаще обращаться в автосервисы в России. Как сообщает газета «Известия», число обращений растет вслед за увеличением машин брендов из КНР на территории страны.

Как рассказали в сети станций техобслуживания Fit Service, за восемь месяцев 2023 года число визитов китайских машин со сроком эксплуатации до четырех лет выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Рост числа обращений подтвердили и в федеральной логистической компании ГК «Маршал».

Отметим, что в 2023 году РФ стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире. С января по май в страну ввезли 287 тысяч машин, что два раза больше, чем в 2022 году. При этом по данным Главного таможенного управления КНР, с января по июнь импорт легковых машин в Россию составил почти 326 тысяч транспортных средств, что превышает показатели прошлого года в пять раз.

Чаще всего на техобслуживание в этом году заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely. Также отмечается рост среди Haval (+88%), JAC (+60%) и Changan (+33%). Гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов отметил, что у некоторых китайских авто могут быть проблемы с качеством сборки, что приводит к повышенному износу. Кроме того, ряд моделей не всегда надежны и долговечны, из-за чего им чаще требуется ремонт.