Volkswagen Atlas сохранит ДВС после смены поколения

Volkswagen может сохранить ДВС для модели Atlas после 2025 года. Automotive News утверждает, что трехрядный кроссовер Atlas и его пятиместная версия Atlas Cross Sport, которые пользуются устойчивым спросом в США, сменят поколение в середине этого десятилетия. Причем электрическими они при этом не станут, а сохранят двигатель внутреннего сгорания. Motor1.com в свою очередь отмечает: более вероятно, что следующее поколение недавно обновившихся Atlas/Atlas Cross Sport представят в 2026 году.

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Volkswagen Atlas продается за пределами США и Канады под названием Teramont — до весны прошлого года он был представлен в том числе на российском рынке. Модель в строю с 2017 года, а в феврале 2023-го она пережила плановый рестайлинг. Кроссовер и его пятиместный вариант осовременили, но изменениями в дизайне дело не ограничилось: оба они получили форсированную до 273 лошадиных сил «турбочетверку». Она пришла на смену устаревшему шестицилиндровому мотору. Продажи обновленного Atlas запустили в третьем квартале этого года.

По версии Automotive News, Atlas/Atlas Cross Sport в их нынешнем виде просуществуют до середины десятилетия: в 2025 году представят модель второго поколения, а на рынке она появится в 2026-м. Некоторой электрификации ее наверняка подвергнут, однако ДВС останется в строю — логично предположить, что в составе гибридной установки.