АвтоВАЗ: с Lada X-Cross 5 все идет по плану

В июне на бывшем заводе Nissan, который сейчас называется "Лада Санкт-Петербург", АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada X-Cross 5. Обычно компании хватает примерно одного месяца, чтобы наполнить дилерскую сеть новинкой и дать старт продажам, однако X-Cross 5 пока еще не стартовал на нашем рынке.

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Во-первых, стоит отметить, что АвтоВАЗ изначально заявил, что продажи начнутся в третьем квартале, но потом Максим Соколов внёс коррективы - до конца года. Во-вторых, вопреки слухам, появившимся в Сети, на АвтоВАЗе "РГ" рассказали, что всё идёт согласно графику, и до конца года кроссовер появится у дилеров.

Lada X-Cross 5 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. С ним работает семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний. Габариты машины следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колесной базы - 2700 мм.

Кроссовер X-Cross 5 выйдет на рынок в двух комплектациях - стартовой Enjoy и более дорогой Techno.