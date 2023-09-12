Названа самая аварийная улица Москвы

Ленинский проспект стал самой аварийной улицей Москвы
Самой аварийной улицей Москвы в 2023 году стал Ленинский проспект из-за того, что его часто используют лихачи. Об этом «Газете Ru» сообщили аналитики «АльфаСтрахования», которые проанализировали данные по ДТП с участием клиентов с полисами ОСАГО.
На Ленинском проспекте самая высокая доля аварий с клиентами компании — 1,13%. Следом за ним идет проспект Мира (1,05%), который растянут от Сухаревской площади в область и имеет много светофоров, а также насыщенное движение в сторону Ростокино, Мытищ и Королева.
Третье место занял Ленинградский проспект (0,9%), далее расположились Профсоюзная (0,86%) и Люсиновская улицы (0,78%). Сдерживающим фактором аналитики называют камеры и ограничения (подробнее см. инфографику).
«В целом движение в Москве существенно изменилось и стало более упорядоченным. К осени появятся несколько знаковых транспортных развязок, которые сделают его еще более логичным и удобным. Скоростные трассы города всегда востребованы как в центр, так и в область, на них много мелких и крупных ДТП», – отметил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.