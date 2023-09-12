Названа самая аварийная улица Москвы

«В целом движение в Москве существенно изменилось и стало более упорядоченным. К осени появятся несколько знаковых транспортных развязок, которые сделают его еще более логичным и удобным. Скоростные трассы города всегда востребованы как в центр, так и в область, на них много мелких и крупных ДТП», – отметил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.