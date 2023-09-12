За 10 неоплаченных штрафов предложили лишать водительских прав

Депутат Крупник призвал лишать прав водителей при 10 неоплаченных штрафах
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением приостанавливать действие водительского удостоверения в случае, если автолюбитель накопил 10 и более неоплаченных штрафов. Об этом сообщает RT.
Парламентарий при этом подчеркнул, что в России постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, направленная на повышение безопасности дорожного движения, а также внедрены технологические новинки, реально снижающие количество дорожно-транспортных происшествий.
«Однако среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — подчеркнул Крупник.