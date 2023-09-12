За 10 неоплаченных штрафов предложили лишать водительских прав

«Однако среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — подчеркнул Крупник.