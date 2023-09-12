Кроссоверы и внедорожники впервые заняли более половины рынка Европы

Кроссоверы и внедорожники преодолели важную отметку на рынке Европы. По итогам первой половины 2023 года на них впервые пришлось больше половины продаж новых легковых автомобилей — 51 процент, пишет Automotive News Europe со ссылкой на аналитиков Dataforce. Для сравнения, год назад их доля составляла 48 процентов. По сравнению с первым полугодием минувшего года спрос на SUV увеличился на 23 процента — до 3,37 миллиона проданных автомобилей.

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Наиболее популярным кроссовером стал электрокар Tesla Model Y, на котором остановили выбор 138 152 человека — на 207 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. На втором месте расположился Volkswagen T-Roc с 104 465 покупателями (плюс 32 процента), а на третьем — Toyota Yaris Cross (96 849 проданных экземпляров, плюс 49 процентов).

Результаты в других сегментах тоже довольно высоки. К примеру, популярный Dacia Sandero разошелся в количестве 124 900 экземпляров. За ним расположились Opel Corsa, Peugeot 208 и Renault Clio, сумевшие преодолеть планку в 100 тысяч штук.

Резкий рост продемонстрировала Skoda Octavia, спрос на которую подскочил на 77,3 процента до 83 073 единиц. Volkswagen Golf тоже не сдает позиции: было продано 88 899 штук.