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Путин: "Москвич" и Lada будут развиваться

Российские автоконцерны будут развиваться, страна увеличивает локализацию производства. Об этом президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС.

Путин рассказал о развитии автопрома России
© Михаил Климентьев/РИА Новости

«Мы развиваем свой автопром, и слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться. Недавно только мэр Москвы [Сергей Собянин] докладывал о том, как идет там работа. И «Лада» будет развиваться. Надо делать это на собственной базе», — сказал Путин.

Что касается автомобилей люкс-класса Aurus, они подешевеют, когда начнется их массовое производство, уверен Путин.

«Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — отметил президент.

Выступая на ВЭФ, Путин также заявил, что в России следует выстроить цепочку перехода чиновников на отечественные машины. Глава государства сказал, что отечественные автомобили хоть и могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России за семь месяцев 2023 года было выпущено 244 тыс. легковых автомобилей, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле было выпущено 47 тыс. машин, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Ранее Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских авто.

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