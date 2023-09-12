Путин рассказал о развитии автопрома России

Российские автоконцерны будут развиваться, страна увеличивает локализацию производства. Об этом президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС.
«Мы развиваем свой автопром, и слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться. Недавно только мэр Москвы [Сергей Собянин] докладывал о том, как идет там работа. И «Лада» будет развиваться. Надо делать это на собственной базе», — сказал Путин.
Что касается автомобилей люкс-класса Aurus, они подешевеют, когда начнется их массовое производство, уверен Путин.
«Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — отметил президент.
Выступая на ВЭФ, Путин также заявил, что в России следует выстроить цепочку перехода чиновников на отечественные машины. Глава государства сказал, что отечественные автомобили хоть и могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам.
По данным аналитического агентства «Автостат», в России за семь месяцев 2023 года было выпущено 244 тыс. легковых автомобилей, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле было выпущено 47 тыс. машин, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
Ранее Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских авто.