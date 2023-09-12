Путин рассказал о развитии автопрома России

«Мы развиваем свой автопром, и слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться. Недавно только мэр Москвы [Сергей Собянин] докладывал о том, как идет там работа. И «Лада» будет развиваться. Надо делать это на собственной базе», — сказал Путин.