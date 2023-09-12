Путин призвал брать пример с Индии в вопросе перехода на отечественные авто

Президент России Владимир Путин высказался о переходе чиновников на отечественные автомобили. Как сообщает РИА Новости, глава государства в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил, что в 90-е в России не было достаточного количества автомобилей собственного производства, а сейчас — есть.

Путин отметил, что правительство и управление делами президента выстроили цепочку перехода на отечественный транспорт и определили, «кому чего положено». Само решение не нарушает каких-либо обязательств России по Всемирной торговой организации (ВТО).

«Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем Audi и Mercedes, но надо брать пример с Индии», — добавил глава государства.