Porsche и Audi отзывают электрокары

Отмечается, что в моделях Taycan, e-tron GT и RS e-tron GT 2023 года может произойти утечка внутри батареи, которая приведет к перегреву и возгоранию. Отмечается, что автопроизводители узнали об этом проблеме еще в прошлом году, тогда было проведено расследование, которое привело к отзыву.