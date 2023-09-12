Porsche и Audi отзывают электрокары из-за потенциального риска пожара
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Audi и Porsche вынуждены провести отзывную компанию для 6 676 электрокаров. Причиной отзыва является риск возгорания в отсеке с батареей.
Отмечается, что в моделях Taycan, e-tron GT и RS e-tron GT 2023 года может произойти утечка внутри батареи, которая приведет к перегреву и возгоранию. Отмечается, что автопроизводители узнали об этом проблеме еще в прошлом году, тогда было проведено расследование, которое привело к отзыву.
Владельцам пострадавших электрокаров предложат отвести свой авто в дилерский центр, где специалисты проверят батарею. В случае обнаружения там жидкости, компонент будет бесплатно заменен.