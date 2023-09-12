В России введут обязательную регистрацию электросамокатов

Россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «дорожной карты» Минтранса.

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По данным газеты, физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет госуслугой. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами, принадлежащим физлицам, уверены в Минтрансе.

В министерстве считают нужным ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода» (на СИМ), а также условия, при которых эти маневры можно выполнять. Также планируется регламентировать обязанности попавших в ДТП владельцев СИМ, установить запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии, ввести обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке.