«Мы развиваем совместное производство с Китаем. Вот машины HAVAL в Туле собираются, мне ее презентовал губернатор. Ну что, хорошая машина. Мы же развиваем свой автопром. Слава богу, что развиваем на собственной базе и увеличиваем уровень локализации. И «Москвич» будет производиться, мне недавно мэр Москвы докладывал, и LADA будет развиваться», — сказал Путин.