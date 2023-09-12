«Ну что, хорошая машина!»: Путин оценил китайский автомобиль
Президент России Владимир Путин похвалил китайские машины HAVAL в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что автомобили производятся в Тульской области. По словам президента, в стране идет планомерное развитие автопрома и повышение уровня локализации.
«Мы развиваем совместное производство с Китаем. Вот машины HAVAL в Туле собираются, мне ее презентовал губернатор. Ну что, хорошая машина. Мы же развиваем свой автопром. Слава богу, что развиваем на собственной базе и увеличиваем уровень локализации. И «Москвич» будет производиться, мне недавно мэр Москвы докладывал, и LADA будет развиваться», — сказал Путин.
Ведущий рубрики «Утро России» Иван Зенкевич до этого отмечал, что на российском рынке отмечается рост продаж легковых автомобилей. По его словам, самой популярной маркой у россиян является отечественная LADA, также спросом пользуются китайские машины.
Ранее он заявил, что китайские автомобили будут востребованы в России по причине разнообразия, у этих машин нет проблем с реализацией. По его мнению, JAECOO J7 сможет потягаться с «Москвичом» по цене и сервису. Зенкевич отметил, что россияне соскучились по новым автомобилям.