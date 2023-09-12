Путин рассказал, когда автомобили Aurus вдвое подешевеют

Автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда начнется их серийное производство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что уровень локализации производства автомобилей в России будут повышать. Это требует времени, но является правильным с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране.

«Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого — прим. ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — сказал Путин.

Президент добавил, что само по себе развитие автопромышленности требует времени, однако это позволит получить новые компетенции производителями и создать новые рабочие места.