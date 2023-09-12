Tesla и поставщики инвестируют в новый завод $15 млрд

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Tesla совместно с поставщиками намерен инвестировать 15 миллиардов долларов в новый завод. Губернатор штата Мехико отметил, что средства будут внесены в течение нескольких лет. Стоит отметить, что эта сумма в три раза больше, чем предполагалось ранее.

По данным источника, Гигафабрика в настоящее время находится на стадии разработки. Автопроизводитель заявил о планах открыть новое предприятие еще в марте этого года. Таким образом бренд намерен расширить свое присутствие на рынке электромобилей.