Tesla и поставщики инвестируют в новый завод $15 млрд

Tesla и поставщики инвестируют в Гигафабрику $15 млрд
Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Tesla совместно с поставщиками намерен инвестировать 15 миллиардов долларов в новый завод. Губернатор штата Мехико отметил, что средства будут внесены в течение нескольких лет. Стоит отметить, что эта сумма в три раза больше, чем предполагалось ранее.
По данным источника, Гигафабрика в настоящее время находится на стадии разработки. Автопроизводитель заявил о планах открыть новое предприятие еще в марте этого года. Таким образом бренд намерен расширить свое присутствие на рынке электромобилей.
Также весной было объявлено, что инвестиции в проект составят 5 миллиардов долларов. Однако теперь сумма увеличилась в три раза, заявил губернатор Нуэво-Леона Сэмюэль Гарсия.