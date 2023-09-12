Haval Raptor бьет рекорды популярности

Представленный в минувшем августе на автосалоне в Чэнду кроссовер Haval Raptor пользуется ажиотажным спросом: за 10 дней модель собрала в Китае 10 тысяч предзаказов. Напомним, цена кроссовера по предпродаже составляет менее 200 000 юаней – это около 2,7 млн рублей.

Столь высокий спрос отчасти можно объяснить и неплохой репутацией бренда, и попаданием в тренд «кубизма»: помимо четкого следования собственному стилю, в Haval сделали внешность своего нового детища перекликающейся и с новым Land Rover Defender, и с Ford Bronco. Кстати, топ-версия последнего так и называется – Raptor. Совпадение?

Haval

Если (хотя вернее будет сказать «когда») Haval Raptor попадет в Россию, он окажется в теплой компании родственников – Haval Dargo и Tank 300. Нужно ли в РФ столько «кубических» SUV от Great Wall Motors?