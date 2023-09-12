"Москвич" рассказал о продажах кроссоверов в августе

Компания "Москвич" продала в прошлом месяце 1510 кроссоверов, почти 1350 из них встали на учет в августе. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе возрожденного бренда.

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В модельном ряду "Москвича" пока две модели - кроссовер "Москвич 3" со 150-сильным турбомотором (от 2 220 000 рублей) и электрический "Москвич 3е" (от 3 950 000 рублей). Не так давно стартовало производство лифтбека "Москвич 6". Продажи автомобиля планируется начать в конце октября 2023 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.

Напомним, что в 2024 году завод представит "Москвич 5" и "Москвич 8". В основе "пятерки" лежит кроссовер Sehol X6 компании JAC длиной 4505 мм, заявлены те же коробки передач, что и для "Москвича 6", мотор имеет объём 1,5 литра и представлен в двух вариантах мощности - 149 и 184 л.с.

"Москвич 8", вероятно, базируется на кроссовере JAC X7, который в России продавался некоторое время под именем S7.

Стоит отметить, что в июле было продано 2 132 автомобиля "Москвич" (+40% к июню 2023 года), из которых 1 700 машин встали на учет.