"Москвич" рассказал о продажах кроссоверов в августе

"Москвич" рассказал, сколько продал кроссоверов в августе
Компания "Москвич" продала в прошлом месяце 1510 кроссоверов, почти 1350 из них встали на учет в августе. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе возрожденного бренда.
В модельном ряду "Москвича" пока две модели - кроссовер "Москвич 3" со 150-сильным турбомотором (от 2 220 000 рублей) и электрический "Москвич 3е" (от 3 950 000 рублей). Не так давно стартовало производство лифтбека "Москвич 6". Продажи автомобиля планируется начать в конце октября 2023 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Напомним, что в 2024 году завод представит "Москвич 5" и "Москвич 8". В основе "пятерки" лежит кроссовер Sehol X6 компании JAC длиной 4505 мм, заявлены те же коробки передач, что и для "Москвича 6", мотор имеет объём 1,5 литра и представлен в двух вариантах мощности - 149 и 184 л.с.
"Москвич 8", вероятно, базируется на кроссовере JAC X7, который в России продавался некоторое время под именем S7.
Стоит отметить, что в июле было продано 2 132 автомобиля "Москвич" (+40% к июню 2023 года), из которых 1 700 машин встали на учет.
В 25 крупнейших городах страны, среди которых Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, успешно работают 55 автосалонов "Москвича": здесь занимаются продажей и обслуживанием автомобилей. В этом году дилерские центры начнут работать еще в 34 городах.