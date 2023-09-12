В «Яндексе» объяснили рост цен на такси

Подорожание услуг такси связано с нехваткой водителей, новым законом о такси и ростом цен на машины. Об этом сообщает rtvi.com со ссылкой на сервис «Яндекс.Такси».

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«Во-первых, это драматический рост цен на автомобили и их обслуживание. Во-вторых, нехватка водителей, которые переходят на другие, более прибыльные работы. В-третьих, возросшие требования к таксистам, которые предъявляет новый закон о такси: по нашим данным, часть водителей еще в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям», — заявили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

По данным «Чек Индекс», в августе 2023 года в России стоимость поездки на такси составила 441 рубль. В Москве тариф практически в два раза больше — 778 руб. Средняя стоимость поездки на такси в РФ в 2023 году стала на 6% выше, чем в прошлом. В Москве этот показатель вырос на 14%. В некоторых регионах стоимость поездки на такси выросла сильнее. В частности, в Удмуртии цена за 1 км в пути увеличилась на 23,3% за месяц, а в Татарстане на 10,5%.

До этого вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию с резким ростом цен на такси, который произошел во многих регионах России и составил вдвое больше обычных тарифов. Инициативу поддержали более 70 тысяч перевозчиков, являющихся членами Объединения самозанятых России.