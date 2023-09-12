Ford представил кемпер Nugget на базе Transit Connect

Ford представил Nugget, кемпер на базе Transit Connect. Цены начинаются от 76 500 евро, а первые поставки запланированы на весну следующего года.

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Снаружи фургон имеет сворачивающийся тент с правой стороны и подъемную крышу с двухместной кроватью под ней. Заднюю дверь можно оснастить багажником для велосипедов.

Специалист по интерьеру Вестфалия спроектировала жилую зону. Компания решила разделить его на несколько отдельных помещений – столовую, кухню и спальню.

Обеденное пространство образуется путем поворота передних сидений лицом к складному столу. За доплату сюда же можно поставить диван с подогревом. Кухня довольно хорошо оборудована даже в базовой комплектации: плита, холодильник, раковина с горячей водой и разнообразные шкафы для хранения вещей. У задней двери можно организовать еще одну дополнительную зону с походной палаткой и душем на открытом воздухе.