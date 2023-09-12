Новый Kia EV4 увидели на тестах

Как сообщает SPEEDME.RU, фотошпионы заметили во время тестов новую EV4. Это говорит о том, что Kia серьезно работает над расширением электрического семейства EV. Стоит отметить, что на испытаниях модель была покрыта большим слоем камуфляжа.

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Несмотря на это, эксперты заметили вертикально расположенные светодиодные фары и футуристические «треугольные» конструкции колес. По их словам, это говорит о универсальном дизайне. Также можно заметить схожие черты с EV5 и EV9.