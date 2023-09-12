Дизельный мотор для УАЗа снят с производства

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) группы Sollers прекратил выпуск 2,2-литровых турбодизелей ЗМЗ-514 в связи с тем, что в этих моторах была большая доля импортных запчастей, закупка которых с 2022-го невозможна из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает «Автоброкер Клуб» со ссылкой на замдиректора заволжского филиала УАЗа Алексея Лазарева.

© УАЗ

По его словам, последние экземпляры турбодизеля были собраны еще в 2021 году. Объем производства «пятьсот четырнадцатых» в 2021-м составил 150 единиц, в 2022-м — ноль.

Турбодизельный двигатель ЗМЗ-514 имеет мощность 114 л.с. Силовой агрегат производился с середины 2000-х годов. В 2016 году УАЗ отказался от закупки таких двигателей и их стали выпускать только для вторичного рынка, а также для частных заказчиков.