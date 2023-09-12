Cкоростной режим на трассе М12 может быть увеличен

Вопрос об увеличении скорости на трассе М-12 "Восток" может быть рассмотрен, но позже, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, первое время разрешенная скорость останется прежней - 110 км в час.

"Давайте сначала 110 километров в час раскатаем, потом посмотрим на 130 километров в час", - сказал вице-премьер.

Сегодня для автомобильного движения открыт участок трассы М-12 протяженностью в 415 км от Москвы до Арзамаса. Поездка для легковых машин по ней обойдется в 2,8 тысячи рублей. Дорога до Казани будет сдана 20 декабря. Ее длина составит 800 км.