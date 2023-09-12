Nissan оказался самой популярной в России маркой батарейных машин

По состоянию на середину 2023 года, в нашей стране насчитывается 32,7 тысячи электромобилей и гибридов с функцией подзарядки. 78,6 процентов от этого количества — это электромобили, а именно BEV (Battery Electric Vehicle), то есть машины с электрическими силовыми установками на аккумуляторных источниках питания. Оставшиеся 21,4 процента — плагин-гибриды. Причем наиболее распространены «зеленые» автомобили Nissan.

© wheelsage.org

Согласно статистике, которую приводит «Автостат», в марочной структуре автопарка электрокаров и плагин-гибридов лидирует японский Nissan, на долю которой приходится 38 процентов от общего объема. На втором месте по популярности американская Tesla с долей 12,7 процента, а на третьем — японская Mitsubishi (7,4 процента). В топ-5 также входят немецкие Porsche и Volkswagen, доля которых 4,7 и 4,2 процента соответственно. Всего же в России 45,74 миллиона машин, то есть доля электрокаров и гибридов не превышает 0,07 процента.

Между тем на первичном рынке набирают популярность китайские параллельно-импортные электромобили и те, производство которых налажено в России и которые представлены в стране официально. Так, например, в августе впервые самой популярной маркой электромобилей оказалась китайская Zeekr (285 проданных штук), которая обогнала «отечественный» Evolute (191 шт.), а также Volkswagen (165 шт.), Tesla (140 шт.) и Hongqi (106 шт.). За восемь месяцев 2023 года авторынок электромобилей в России составил 6995 машин, что в 4,4 раза больше, чем в январе-августе 2022-го.