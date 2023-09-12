Созданный студентами электромобиль установил новый мировой рекорд

Студенты Мюнхенского технического университета, объединённые в команду TUfast Eco, в течение четырёх дней по очереди утюжили ангар Мюнхенского аэропорта на рулём очень лёгкого одноместного электромобиля Muc022 и установили новый мировой рекорд по продолжительности пробега на одной зарядке.

© TUfast Eco

Основанная в середине прошлого десятилетия команда TUfast Eco занимается постройкой сверхэффективных электромобилей и участвует на них в различных соревнованиях и рекордных заездах. Попытку показать лучший в мире запас хода на одной зарядке среди электромобилей, не имеющих солнечных панелей, TUfast Eco приурочила к проходившей на прошлой неделе в Мюнхене автомобильной выставке IAA Mobility и добилась успеха. Электромобиль Muc022, оснащённый батарей ёмкостью всего 15,5 кВт·ч, проехал за 99 часов дистанцию в 2573,79 км и побил рекорд 2017 года, установленный американской командой IT Asset Partners, — 1608,54 км.

Заезд проходил в одном из пустующих ангаров Мюнхенского аэропорта, чтобы рекорд не сорвался из-за погодных условий. Члены команды (пилоты, механики) и наблюдатели ночевали здесь же на раскладушках, пока Muc022 неспешно наворачивал круги по ангару. Батарея выбиралась исходя из оптимального баланса между ёмкостью и массой — электромобиль без водителя весит всего 170 кг. Средний расход энергии за время пробега составил 0,6 кВт·ч на 100 км, тогда как лучшие серийные электромобили тратят около 13 кВт·ч на 100 км.

Muc022

Конструкция у Muc022 вполне взрослая: в основе кузова лежит углепластиковый монокок, усиленный алюминиевыми панелями с сотовой структурой, он весит всего 18,6 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет 0,159. Габаритная длина — 3400 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1000 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — на двойных поперечных рычагах, вместо традиционных пружин используется лёгкий эластомер. Углепластиковые колёса на тонких шинах с пониженным сопротивлением качению снабжены дисковыми тормозами. Рулевое управление для снижения массы имеет тросовый привод. Электрическая архитектура тоже лёгкая, 48-вольтовая, мощность единственного синхронного электромотора с постоянными магнитами — 400 Вт (0,544 л.с.). Максимальная скорость электромобиля и средняя скорость во время рекордного заезда в пресс-релизе не указаны, но ясно, что они невысокие.

Muc023

Muc023