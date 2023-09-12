Kia Carnival с обновленным дизайном попал на видео

В Сети появилось видео с обновленным минивэном Kia Carnival. Ролик с закамуфлированным прототипом опубликовал корейский YouTube-канал Shorts Car. Модель актуального поколения, которая до весны прошлого года продавалась и в России, готовится к рестайлингу в середине цикла и, как ожидается, он принесет ей новую внешность. У минивэна будут вертикальные фары, дневные ходовые огни нового дизайна и модернизированная радиаторная решетка с другим наполнением.

© Shorts Car / YouTube.com

Главным нововведением может стать гибридная силовая установка — у нынешнего Carnival такой версии нет. По информации от инсайдеров, минивэн обзаведется турбомотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач со встроенным 60-сильным электродвигателем — эта связка уже знакома по гибридному Sorento. Двигатель и электромотор на Sorento суммарно выдают 230 лошадиных сил, а питает последний литий-ионная батарея емкостью 1,49 киловатт-часа.

Shorts Car / YouTube.com

Shorts Car / YouTube.com

Shorts Car / YouTube.com

Shorts Car / YouTube.com

Если Kia действительно электрифицирует Carnival, то, с большой долей вероятности, его сборку перенесут на завод в Сохари (Южная Корея), который переоборудовали для выпуска электрифицированных автомобилей.

Авторы видео обратили внимание, что под автомобилем имеется оранжевый элемент — это может быть частью гибридной системы. Кроме того, у них появилась возможность заглянуть в салон прототипа: обивка кресел выполнена в белом и синем цветах.