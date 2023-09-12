"Автостат" назвал самые популярные авто в Москве

Автомобили марки Lada являются самыми распространенными у жителей Москвы. По состоянию на 1 июля текущего года в столице зарегистрировано 370,5 тысячи машин Lada, что составляет около 9% от всего московского автопарка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В тройку самых распространенных вошли автомобили корейских марок Kia (337,1 тыс. ед.; 8,5%) и Hyundai (287,5 тыс. ед.; 7,2%). Пятерку лидеров дополнили Volkswagen (249,8 тыс. ед.; 6,3%) и Nissan (244,1 тыс. ед.; 6,2%).