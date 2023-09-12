"Автостат" назвал самые популярные авто в Москве

"Автостат": самыми распространенными авто в Москве стали Lada, Kia и Hyundai
Автомобили марки Lada являются самыми распространенными у жителей Москвы. По состоянию на 1 июля текущего года в столице зарегистрировано 370,5 тысячи машин Lada, что составляет около 9% от всего московского автопарка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В тройку самых распространенных вошли автомобили корейских марок Kia (337,1 тыс. ед.; 8,5%) и Hyundai (287,5 тыс. ед.; 7,2%). Пятерку лидеров дополнили Volkswagen (249,8 тыс. ед.; 6,3%) и Nissan (244,1 тыс. ед.; 6,2%).
Чаще всего на улицах Москвы можно встретить Kia Rio (104,8 тыс. ед.) Следом в модельном рейтинге идут Hyundai Solaris (94,9 тыс. ед.), Volkswagen Polo (82,2 тыс. ед.), Skoda Octavia (77,6 тыс. ед.) и Ford Focus (76,4 тыс. ед.). По данным агентства, всего в Москве зарегистрировано около 4 млн легковых автомобилей.