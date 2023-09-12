Peugeot 3008 сменил поколение и стал электромобилем

Представлен Peugeot 3008 нового поколения. Со сменой генерации модель сменила и форм-фактор — теперь это кросс-купе, которое к тому же обзавелось приставкой «E» к индексу. Более того, вседорожник стал первой моделью не только Peugeot, но и всего концерна Stellantis, построенной на новейшей платформе STLA Medium, предназначенной для электрокаров. При этом стоит отметить, что у 3008-го электрическая версия была и раньше, но теперь это совершенно другая машина, с новыми батареями и моторами.

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Новый Peugeot E-3008 представлен в трех модификациях. Начальная оснащена NMC-батареей емкостью 73 киловатт-часа и одним электромотором (214 л.с.). Средняя Dual Motor отличается лишь двухмоторным полным приводом (326 л.с.), причем и в том и в другом случае запас хода на одной зарядке равен 525 километрам. На вершине гаммы — версия Long Range с аккумулятором на 98 киловатт-часов и дальнобойностью до 700 километром. Такой E-3008 исключительно моноприводный, а его электромотор выдает 231 лошадиную силу.

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Премьера электрических версий ни в коем случае не означает отказ от ДВС. За E-3008 последуют модификации с «мягкогибридными» и заряжаемыми установками. По неофициальной информации, базовый кроссовер получит «турботройку» 1.2 со встроенным в шестиступенчатый «робот» 48-вольтовым электромотором, а более мощный вариант предложат с «турбочетверкой» 1.6 и батареей увеличенной емкости.

Что же касается внешних преображений, то отныне 3008-й — это купеобразный кроссовер с заваленными задними стойками, спойлером на пятой двери и динамичным силуэтом. В салоне — новомодный Panoramic i-Cockpit с изогнутым дисплеем диагональю 21 дюйм, который установлен выше руля и объединяет приборную панель с мультимедиасистемой и проекционным дисплеем. Но такой кокпит будет доступен только в дорогой комплектации, в базовой же версии у E-3008 два обычных 10-дюймовых раздельных экрана. Для Peugeot E-3008 заявлены адаптивная «пиксельная» оптика, подогрев сидений и вентиляция для передних кресел.