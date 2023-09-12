Автоэксперт оценил идею лишать прав при 10 неоплаченных штрафах

«Неоплаченные штрафы — это, конечно, плохо. С другой стороны, у нас есть автовладельцы, которые не очень дружат с компьютерами и не знают, что у них есть штраф. Некоторые автовладельцы не получают достоверных извещений», — считает эксперт.